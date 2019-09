Potatoes



Russet — 1. Adam Steiner, Akron.



Katahdin — 1. Marilyn Schmid, Wooster; 2. Charles Rohr, Dalton; 3. Patty Rohr, Dalton.



Norland — 1. Schmid.



Red Pontiac — 1. Thomas Harry Dilyard, West Salem; 2. Troy Wilcox, Wooster; 3. Steiner.



La-sota — 1. Schmid.



Kennebec — 1. Schmid; 2. Wilcox; 3. Jon Yoder, Dalton.



Yukon Gold — 1. Schmid; 2. C. Rohr; 3. P. Rohr.



Sweet Potatoes — 1. C. Rohr; 2. Susan Carson, Wooster; 3. P. Rohr.



Any Other Variety — 1. Schmid; 2. C. Rohr; 3. P. Rohr.



Largest By Weight — 1. Schmid; 2. Dilyard; 3. C. Rohr.



Sweet Potato by Weight — 1. P. Rohr; 2. C. Rohr; 3. Steiner.



Grand Champion Potato was exhibited by Marilyn Schmid of Wooster.



Other Vegetables



Round Cabbage, 1 head — 1. Marilyn Schmid, Wooster.



Flat Cabbage, 1 head — 1. Charles Rohr, Dalton; 2. John Ladrach, Wooster; 3. Patty Rohr, Dalton.



Red Cabbage, 1 head — 1. C. Rohr; 2. J. Ladrach; 3. Ed Morris, Lakeville.



Table Beets (plate of 5) — 1. C. Rohr; 2. Schmid; 3. P. Rohr.



White Onions, topped — 1. Schmid; 2. Lisa Acker, Orrville; 3. Marcia Trent, Orrville.



Yellow Onions, topped — 1. C. Rohr; 2. P. Rohr; 3. Marcus Ladrach, Wooster.



Red Onions, topped — 1. Leah Acker, Orrville; 2. Schmid; 3. C. Rohr.



Beefsteak Tomatoes, plate of 5 — 1. Thomas Harry Dilyard, West Salem.



Roma Tomatoes, plate of 5 — 1. C. Rohr; 2. P. Rohr; 3. Jim Ladrach, Orrville.



Red Tomatoes, any other named — 1. Joy Lively, Dalton; 2. Linda Bartlett, Wooster; 3. Dennis Weaver, Orrville.



Yellow Tomatoes — 1. Dilyard; 2. Priscilla Sprang, Shreve.



Red Cherry/ Pear/ Grape Tomatoes — 1. C. Rohr; 2. Diana Clark, Wooster; 3. Alona Shoup, Smithville.



Yellow Cherry/ Pear/ Grape Tomatoes — 1. Wyatt Shepherd, Orrville; 2. Dilyard; 3. Amy Shepherd, Orrville.



Largest Tomato by Weight — 1. Schmid; 2. P. Rohr; 3. C. Rohr;



Acorn Squash, 3 — 1. Penny Schwanger, Wooster; 2. Schmid; 3. Beth Brenneman, Wooster.



Butternut Squash, 3 — 1. Donna Anderson, Wooster; 2. Mary Coblentz, Wooster; 3. Schmid;



Largest Blue Hubbard Squash — 1. Schwanger.



Squash, 3 Varieties — 1. Schwanger; 2. Schmid; 3. Jaci Pitts, Wooster.



Zucchini, Green, 3 — 1. Schmid; 2. C. Rohr; 3. Linda Bartlett, Wooster.



Yellow Summer Squash, 3 — 1. Schmid; 2. Chris Tennant, West Salem; 3. Peggy Hodge, Wooster.



Jack Bell Mini Pumpkins — 1. Adam Steiner, Akron; 2. Schwanger; 3. Brittnay Yoder, Burbank.



Pie Pumpkin, 3 — 1. A. Shepherd, Orrville; 2. Schwanger; 3. Joe Slater, Wooster.



Pumpkin, any other variety, 3 — 1. Schwanger; 2. Troy Wilcox, Wooster; 3. Lauren Murvine, Orrville.



Largest Zucchini, Measurement — 1. Joe Slater, Wooster; 2. Kirsten Airwyke, Wooster; 3. Schwanger.



Largest Squash by Measurement — 1. Schwanger; 2. Anderson.



Largest Pumpkin, Hard Stem — 1. Schwanger; 2. Dilyard; 3. Brittnay Yoder.



Largest Pumpkin, Soft Stem — 1. Ed Morris, Lakeville; 2. Adam Steiner, Akron; 3. Brittnay Yoder.



Hot Banana Peppers, 5 — 1. John Ertl, Wooster; 2. P. Rohr; 3. Tennant.



Jalapeno Peppers, 5 — 1. David Miller, Wooster; 2. Schmid; 3. Stacy Clippinger, Wooster.



Bell Peppers, Large Sweet, 5 — 1. Schmid; 2. Marcia Trent, Orrville; 3. David Miller, Wooster.



Cherry Peppers, 5 — 1. Emily Schmidt, Wooster.



Habanero Peppers, 5 — 1. Schmid; 2. Wyatt Shepherd, Orrville.



Peppers, large, 5 colors — 1. Dilyard.



Peppers, any other variety, 5 — 1. C. Rohr; 2. Joy Lively, Dalton; 3. Trent.



Table Carrots, 5 — 1. Rhyne Ladrach, Wooster; 2. P. Rohr; 3. C. Rohr.



Pinto Beans, pint — 1. C. Rohr; 2. P. Rohr.



Kidney Beans, pint — 1. Schmid.



Lima Beans, Pods, quart — 1. Schmid; 2. C. Rohr; 3. P. Rohr.



Baby Limas, Pods, quart — 1. Schmid.



Green Beans, quart — 1. Alona Shoup, Smithville; 2. Mary Coblentz, Wooster; 3. Trent.



Cucumbers, 3 — 1. Anderson; 2. Dilyard; 3. Tennant.



Agricultural & Horticultural - Other Vegetables - Eggplant — 1. Schwanger; 2. Morris; 3. Dilyard.



Okra Pods — 1. Anderson; 2. Rhyne Ladrach; 3. Dilyard.



Largest Sunflower Head — 1. Laura Wengerd, Wooster; 2. C. Rohr; 3. Trent.



Rhubarb — 1. Betty Geitgey, Wooster; 2. Gary Sidle, Shreve; 3. Kathy Landes, Wooster.



Freaks of Nature — 1. P. Rohr; 2. C. Rohr; 3. John Retherford, Jeromesville.



Any Other Named Variety Vegetable — 1. Schmid.



Decorated Bushel Basket — 1. P. Rohr; 2. C. Rohr; 3. Stephanie Ediger, Dalton.



Gourds. Best Bird House — 1. Brittnay Yoder; 2. Marcus Ladrach; 3. Dilyard.



Gourds, Best Decorated — 1. Gregory Goddess, Marshallville; 2. P. Rohr; 3. Stephanie Ediger, Dalton.



Any Variety Gourd, 2 small —1. Brittnay Yoder; 2. Schwanger; 3. Pitts.



Any Variety Gourd, 2 large — 1. Pitts; 2. Adam Steiner; 3. Schwanger.



Tallest Sunflower — 1. Dilyard. 2. Zane Dilyard, West Salem; 3. David Ridenbaugh, Shreve.



Most Original Scarecrow — 1. C. Rohr; 2. Patty Smucker, Orrville; 3. Jessica Raines, Burbank.



Garlic, any variety — 1. Mike Kinney, Wooster; 2. Heidi Lehman, Smithville; 3. Emily Schmidt, Wooster.



Apples



Red Delicious — 1. Charles Rohr, Dalton; 2. Patty Rohr, Dalton.



Yellow Delicious — 1. Dr. Gary Topp, Fredericksburg.



Gala — 1. C. Rohr; 2. P. Rohr.



Cortland — 1. C. Rohr.



Jonathan — 2. Topp.



McIntosh — 1. C. Rohr; 2. P. Rohr; 3. Topp.



Any Other Variety — 1. P. Rohr; 2. C. Rohr.



Grand Champion Apples was awarded to Patty Rohr of Dalton.



Other fruits



Grapes, Concord — 1. Alona Shoup, Smithville; 2. Bob Troutman, Wooster; 3. John LeFever, Orrville.



Best Plate of Pears, 5 — 1. Patty Rohr, Dalton; 2. Marilyn Schmid, Wooster; 3. Charles Rohr, Dalton.



Honeydew Melon — 1. Thomas Harry Dilyard, West Salem.



Muskmelon — 1. Joe Slater, Wooster; 2. Bea Nadelin, Wooster; 3. Adam Steiner, Akron.



Watermelon round — 1. John Retherford, Jeromesville; 2. Ed Morris, Lakeville.



Watermelon, Elongated — 1. Morris.



Largest Watermelon — 1. Morris.



Eggs



Eggs (chicken), Small White — 1. Nadelin; 2. Dilyard.



Eggs (chicken), Small Brown — 1. Wyatt Shepherd, Orrville; 2. Steiner; 3. Linda Bartlett, Wooster.



Eggs (chicken), Small Natural Colored — 1. Dilyard; 2. Heidi Lehman, Smithville; 3. Troutman.



Eggs (chicken), Medium Brown — 1. Dennis Weaver, Orrville; 2. Steiner; 3. Ridge Teague, Wooster.



Eggs (chicken), Medium Natural Colored — 1. Steiner; 2. Weaver; 3. Dilyard.



Eggs (chicken), Large White — 1. Teague; 2. Steiner; 3. Shepherd.



Eggs (chicken), Large Brown — 1. Jim Ladrach, Orrville; 2. T. Steiner; 3. Weaver.



Eggs (chicken), Large Natural Colored — 1. Weaver; 2. Shepherd; 3. Steiner.



Eggs (chicken), Jumbo White — 1. Shawny Kaufman, Wooster.



Eggs (chicken), Jumbo Brown — 1. Elaine Lehman, Wooster; 2. Weaver; 3. Ladrach.



Eggs (chicken), Jumbo Natural Colored — 1. Andi Williams, Wooster; 2. Bridget Kitchen, Wooster.