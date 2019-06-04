Highest Distinction, 4.00
Grade 7 — Jacob Allen, Elizabeth Altland, Aubrey Beall, Vilma Biro, Raimey Butler, Daisy Carmon, Norah Carroll, Emily Cloar, Leslie Drager, Joseph D'Sidocky, Natalie Gibson, Emily Hammond, Thomas Hansen, Olivia Hatfield, Aubrey Hemming, Megan Lantis, Jasmine Lehman, Abbie Leiendecker, Garrett Long, Kylie Long, Laura Marcum, Tyler Massoni, Isaac Michener, Parker Murphy, Tori Pettorini, Rileigh Phillips, John Pomfret, Daniel Proano, Brock Ranney, Garrett Ranney, Tamas Regan, Gabrielle Rice, Kassidy Schuch-Estep, Samantha Schumacher, Allison Snyder, Jackson Stansifer, Kimberly Stasiowski, Eleanor tormer Burch, Adyson Thorley, Henry Wilds, Emily Williams and Landyn Williams.
Honor Roll, 3.99-3.50
Grade 7 — Harrison Alexander, Makianos Amier, Jo Bailey, Luke Boucher, Sumayah Brown, Brady Call, Marisa Cassio, Kyle Chase, Casey Cloar, Landen Conaway, Jayla Cooper, Natalie Curie, Jaxson Davis, Mattie Dunlap, Maya Eggerton, Zhade Ellis, Sebastian Good, Adrian Griffin, Chase Hall, Taylor Howton, Dylan Hudson, Samual Jewell, Britayia Jones, Lillian Jones, Rares Judele, Brenton Kasler, Keiryn Keener, Gabriel Kirk, Caleb Kostohryz, Grace Kostohryz, Heidy Martinez, Ryder McDaniel, Kyle McKinney, Basil Meier, Caroline Nebesky, Isaac Nikkel, Kira Noe, Sydney Older, Jayden Ortiz, Margaret Ozar, Alexis Pfister, Carissa Pittman, Beau Polen, Joshua Rader, Jackson Readinger, Jack Ritchie, Gianna Rotolo, Emrie Schmidt, Ethan Shetler, Jaxon Siegenthaler, Luke Snowbarger, Ashton Still, Jordan Strait, Ashley Thornsbury, Liya Underwood, Soren Veney, Cole Walenciak, Violet Warden, Maranda Willis, Kyia Wolf, Emily Yankello and Andrew Young.
Merit Roll, 3.49-3.00
Grade 7 — Morgan Anderson, Braylen Bateman, Chloe Bennett, Braylon Berry, Rhyanna Brock, Isabelle Castellucci, Jayson Deeds, Camron Furlong, Eric Ginns, Isabelle Hall, Landen Hamilton-Topovski, Grant Hoffman, Madison Jennings, Keygan Johnson, Daniel Karger, Kailey Kartisek, Xavier Kirk, Trinity Litton, Gabriel Milici, Carter Posey, Ivy Ray, Andrew Sanders, Jillian Short, Joshua Shrader, Gabrielle Spencer, Jonathon Spinder, Amber Street, William Tirakis, Cooper Udell, Gavin Webb, Katelynn Weltlich, Braxton Wolford, Benjamin Wright and Cameron Yeager.