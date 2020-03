SARAHSVILLE — The following Shenandoah Elementary School students were named to the Principal’s List (4.0 gpa), High Honors (3.5-3.99 gpa) or Honors List (3.2-3.49 gpa) for the third nine-week grading period.



Principal’s List



Eighth grade — Cale Bond, Hannah Bond, Christian Dimmerling, Brittany Farmer, Jacob Feldner, Mackenzie Hughes, Nathanial Langley, Mya Leach, Brylee May, Emilia McVicker, Heather Merry, Weston Miley, Rebecca Overly.



Seventh grade — AnneMarie Emery, Gavin Leasure, Karis McKee, Emma Morris, Andrew Neff, Mikayla Schockling, Lilian Stewart, Abbey Tewksbary, Mackenzie Williamson.



Sixth grade — Alyssa Crum, Peyton Forshey, Wyatt Gingerich, Rachel Haga, Hunter House, Carter Mackie, Cayden Rucker, Lorelei Shaufl, Mya Steed, Audrey Thompson, Jaelee Winkleman.



Fifth grade — Ellie Baker, Gracie Hupp, Hunter McCollum, Noah McElroy, Anthony Morris, Kaden Oliver, Jack Schmidt, Emmitt Slevin, Kendal Snyder, Lyla Thompson, Alyssa Williams.



Fourth grade — Natalie Archer, Cole Atkinson, Zayden Bennett, Kassi Biedenbach, Brody Brown, Emily Dillingham, Matthew Emery, Natalee Gheen, Rylon Leasure, Cale Miller.



Third grade — Emmalyn Anderson, Lucas Baker, Emma Dailey, Alexis Davis, Gunner Farmer, Aliyah Harding, Clayton Howell, Hayley Hupp, Sophia McVicker, Gabriel Neff, Kylie Noll, Levi Schafer, Alexzandra Slevin, Brant Stottsberry, Addison Stritz, Joel Tewksbary, Jaylin Winegardner, Elaina Yantes.



High Honors



Eighth grade — Jennifer Gingerich, Gage Glidden, Jase Pakes, Ashlee Stephens, Jade Tonnous, Samuel Townsend, Kinsley Brown, Evan Duniver, Katey Miller, Brooklyn VanFossen, Quinten LePage, Lydia Doudna, Thomas Emery, Savannah Irvin, Kaden Palmer, William Schafer, Hunter Yates, Jay-Lee Bennett, Brooke Farmer, Eric Overly, Brenden Portman, Skylar Rich, Taminee Wheeler, Bethany Wolfe, Xander Cosgrave, Kadence Noll, Bayli Grubb, Emmie House, Lexi Moore, Haleigh Rich, Tristen Rossiter, Jarica Winkleman.



Seventh grade — Jordan Postlewait, Noah Townsend, Lillian Baker, Dalton McElroy, Abigail Van Fleet, Sheldon Bates, Caleb Biedenbach, Klara Anderson, Carlee Blind, Carsten Smith, Garrett Stottsberry, Colton McElfresh, Adisen Miley, Abriella Reed, Lane Robinson, Klayton Smith, Jarrett Wentworth, Nathan King, Khloee Winland.



Sixth grade — Leigh-Ann Schmidt, Sophia Trescott, Julien Nickell, Braxton Barnett, William Feldner, Rylee Hitchens, Alivia Hupp, Dakoda Rich, Devin Cline, Adelina Harbaugh, Evan McMasters, Mya Dimmerling, Maggie Howell, Brooklyn Larrison, Lisah Stewart, Korbin Varhola, Jamison Winegardner, Aubree Nalley, Nathan Noll.



Fifth grade — Liberty McKee, Kellen Strauss, Molly VanFleet, Lane Williams, Eliza Fogle, Colten Gress, Davyn Kunkle, Addysyn Leake, Makayla McAlarney, Kiersten Abrams, Grace Carpenter, Ellie Hanning, Emma Hill, Kylee Leasure, Londyn McKee, Emily Moore, Lyndia Schafer, Connie Davis, Teigon Dodd, Bryce Hannahs, Lyla Moore, Lindsey Parrish, Robert Snodgrass, Arroura Duffey, Alexis Horn, Colten Yantes.



Fourth grade — William Bartnicki, Addyson Bettinger, Allison Crum, Carsen DeHaven, Kamryn Gramlich, Jackson Hadix, Kynzlee Hannahs, Brylie Hardesty, Karlee McKee, Aicen Mitchell, Brylee Morrison, Jerald Ray, Aidrian Slevin, Payton Stewart, Brayden Warner, Raelyn Wilson.



Third grade — Emilee Baker, Dixie Ball, Donovan Bennett, Trinity Bond, Ashtyn Boylen, Hunter Campbell, Olivia Carpenter, Mya Cater, Andrew Crum, Aden Frame, Connor Freeland, Lyndsie Hughes, Hailee Hull, Tate Leach, Alayna Leake, Alexis Lee, Kyler Mackie, Holden McCollum, Braydon McElfresh, Cohen McElroy, Olivia McKee, Taige McPeek, Macey Mettler, Axton Miley, Halea Mitchell, Jaden Mitchell, Jacob Moore, Desiree Okey, Jonathan Okey, Earah Reed, Gracie Schott, Luke Stewart, Emma Stimmel, Luke Thompson, Colton Tisher, Tiphani Tubbs, Bronson Varhola, Gabriel Weeks, Carter Wentworth, Colson Williams, Braelynn Wukelich.



Honors List



Eighth grade — Colt Wheeler, Axle Saling, Joseph Barbour.



Seventh grade — Fayth Davis, Alan Carpenter, Christian Doudna, Brylie Leasure, Tyeson Mercer, Nash Noll, Jaide Schneeberger, Sara West, Carilin Roberts.



Sixth grade — Ethan Cutlip, Hannah Devolld, Grady Mazgay, Morgan Rogers, Ethan Stritz, Caden VanFossen, Cole VanFossen, Trenton Wukelich, Lilian Davey, Bryce Jacobs, Avery Whited, Melina Biubaugh, Ember Davis, Brenna Leach, Ayden McPeek, Wynter Sully, Hannah Tewksbary.



Fifth grade — Aiden Cottrell, Tristan Jones, Jace Noll, Cooper Peach, Jade Tippel, Parker Neff, Brody VanFossen, Jaimason Archer, Lelynd Davis, Dakotah Harding, Hayden Lagneaux, Jacob Rossiter, Daniel Walker, Taylor Wise.



Fourth grade — Aliyah Burrell, Conner Davis, McKenzee Efaw, Josie Hooks, Erin Roberts, Logyn Selock, Natalie Trescott, Xavia Williamson.



Third grade — Lillian Baker, Tate Denius, Kyle Ginn, Jakobie Harding, Lane Hupp, Chloe Klingensmith, Prezley Palagyi, Skylar Seresun, Heith Winegardner, Madison Wright.