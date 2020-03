ST. CLAIRSVILLE — The following students were named to the Belmont Career Center’s honor roll for the second nine weeks grading period, 2019-2020:



Principal’s List (no grade lower than an A)



Ag — Tyler Battistelli, Bellaire; Taylor Powell, Union Local.



Dental — Carleitta Rhoads, Harrison Central.



Hair Design — Catherine Roberts, St. Clairsville.



PC Tech — Nickolas Smith, St. Clairsville.



Pharmacy Tech — Monica Griffin, Martins Ferry; Christina Hall, Martins Ferry; Jenna McNutt, Harrison Central; Hunter Stark, Harrison Central; Shauna Studenc, Union Local.



PC Networking — Kyle Lochary, Union Local.



Welding — Alexander Elerick, Martins Ferry; Jason Littell, Barnesville.



Honor Roll (no grade lower than a B)



Ag — Walker Dubil, Bridgeport; Jeremy Newsom, Barnesville; Logan Phillips, Union Local.



Auto Collision — Kaitlyn Kovacs, Union Loal; Tyler Morgan, Bridgeport.



Auto Tech — Austin King, Bridgeport; Alissa McClain, Union Local; Chastin Underwood, Shadyside.



Carpentry — Matthew Garrett, Union Local; Jason Gerevics, Martins Ferry; Charles Schau, Martins Ferry; Braden Stefnick, Bridgerport.



Construction Trades — Devon Alexander, Union Local; Caleb Drake, Barnesville; Austin Gannoe, Bridgeport; Shelby Glover, St. Clairsville; Gabrielle Persichitti, Bridgeport; Jaksan, Union Local; Taylor Sneddon, Union Local; Devon Wells, Union Local.



Dental — Stacey Kuhn, Shadyside.



Hair Design — Kiya Wiseman, Union Local.



Hospitality — Brandy Griffin, Martins Ferry; Antonia Simmons, Barnesville.



Pharmacy Tech — Miranda Wine, Barnesville.



PC Tech — Quinton Milburn, Union Locla; Xavier VanHorn, Union Local.



Precision Machining — Elizabeth Davis, Bellaire; Kiara Loughman, Bridgeport; Justin Thurman, St. Clairsville.



Small Engines — Elias Cline, Barnesville; Jeff Mallarnee, Union Local; Jonathan Mrock, Martins Ferry; Daniel Pritts, Union Local; David Shoulders, Bridgeport; Larry West, Bellaire; Author (Tyler) Zamski, Bridgeport; Brad Zamski, Bridgeport.



Welding — Rafferty Cacioppo, Barnesville; Michael Heatherington, Barnesville; Jeremiah Shaw, Union Local.