BELMONT — The following students were named to the honor roll list at Union Local High School for the second nine weeks grading period:



Principal’s List with Distinction



Freshmen — Kelly Gress, Joshua Lewis.



Sophomores — April Funkhouser, Shelby Hannahs, John (Marcus) Koyder, Connor Luyster, Marissa McGary, Hannah Merritt, Kalleigh Stoner.



Juniors — Cheyenne Dallas, Baylee Magnani, Rylee Magnani, Makayla Markovich, Skylar Perz, Travis Sells, Clarissa Westfall, Isabella Westfall.



Seniors — Sierra Betts, Elsa Bretz, Kane Cordner Kildow, Michael Grob, Alexis Ivey.



Principal’s List



Freshmen — Aleena Beckett, Emily Britton, Douglas (DJ) Butts, Breanna Gozdan, Dylan Higgenbotham, Franklin Safell.



Sophomores — Ryan Anderson, Alleigh Cheatham, Liam Drake, Kaleb Farmer, Derick Garrison, Keira Gregor, Matthew Grob, Kaylee Hammel, Dakota Hess, Ava Lucas, Kylie McGinnis, Caleb McWhorter, Brenton Orr, Jacob Perlman, Acacia Rasberry, Baylee Rex, Sierra Scott, Shane Tidrick, Kaylee Turner.



Juniors — Rylee Alkire, Lacy Bilyeu, Abbygail Carpenter, Shawn Coe, Alexis Connor, Chloe Doud, Emily Dumas, Emily Fouts, Megan Garrison, Allison Gray, Casey Kildow, Chyler Peck, Madilyn Sells, Skyler Thompson, Liam Vinskovich.



Seniors — Matthew Bateman, Sarah Bonnett, Alexandria Moeller, Bria Parker, Bailey Rinkes, Paoli Roberts, Cole Yoho.



Honor Roll



Freshmen — Mitchell (Lee) Adkins, Clay Akers, Gracie Bethel, Ethan Blinco, Carson Causby, Scarlet Clark, Landon Crum, Preston Curry, Shayla Dallas, Ashtyn Deese, Brittany Drake, Hannah Ellis, Olivia Forro, Christopher Gallagher, Josie Goodson, Baileigh Hale, Adreanna Harper, Hannah Heath, Conner Horstman, Brooke Huml, Bryley Jennewein, Emily Kellaway, Torre Kildow, Delaney Kramer, Paige Lochary, Rylan Luyster, Sydney Martin, Myranda McCartney, Jared Miller, Dylan Moore, Ryan Moore, Mackenzie Murphy, Gracey Norris, Lane Ogilbee, Isabella Parker, Carrie Pittman, Braden Porter, Chloe Porter, Darrell Ramsey, Tre Rex, Hailey Romshak, Linsey Saffel, Matthew Schubert, Jacob Steen, Austin Stoner, Reagan Vinskovich, Skylar Wright.



Sophomores — Connor Baker, Mark Bell, Ethan Blawut, Ethan Bomboris, Lincoln Boyer, Paige Briggs, Kaelyn Brokaw, William Butterworth, Addison Card, Morgan Doan, Evan Edwards, Cheyenne Fillipovich, Gage Gossett, Grant Gossett, Colin Greenwood, Karissa Henry, Brianna Hoffman, Jonathan Kemp, Gwendolyn Kovacs, Jalynn Lucas, Abigail Marinelli, Caden McElroy, Valorie McGuire, Sawyer Moore, Dylan Morris, Aidan Myers, Joshua Neidert, Alesha Noel, Samantha Orr, Karlie Parker, Ethan Saunders, Emma Sroka, Alexis Stewart, Tabitha Tomich, Alexis Usenick, Dakotah Verbeck, Cade Vingino, Laura Weaver, Nathan Wollard.



Juniors — Gavin Ault, Zachery Bateman, Hannah Bealiles, Kalista Blake, Anjyl Brereton, Jacob Compher, Brady Crum, Graham Davis, Donald Franklin, John Gatten, Chasadie Harris, Gregory Heath, Richard Helms, Heidi Hull, Allison Johnson, Kaden Koscoe, Alexis Lab, Colten Luyster, Macie Marinelli, Luke Merritt, Nathan Meyer, Braxtin Murphy, Bryan Neidert, Sydney Phillips, Brian Roach, Haley Smith, Alexis Swallie, Olivia Taylor, Logan VanFossen, Kymberlyn Violet, Karl Wehhofer, Shane Williams.



Seniors — Josef Bailey, Alyssa Betts, Devon Bryan, Briana Bumgardner, Kohl Clark, Sean Everts, Brock Fankhauser, Kyle Frazier, Lindsay Funkhouser, Noah Harding, Hayden Hilt, Amy Hissrich, Isaac Lash, Denzil Legg, Savanna Mayhugh, Kaylann McCartney, Gage McCleary, Hunter McCort, Sadie McFarland, Jessica McKeen, Madison Monarque, Cody Morrison, Savannah Newman, Jaden Noel, Austyn Peck, Anthony Preslin, Nicole Puperi, Jared Reitter, Kaytlyn Russell, Evan Saunders, Aiden Shugert, Luke Snyder, Ambur Tidrick, Mackenzie Trigg, Kyle Turley, Jordan Watson.