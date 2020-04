The following students were named to the third nine weeks grading period honor roll at Barnesville Middle School:



All A’s



Eighth grade: Marah Bethel, Belle Corder, Emma Doherty, Jenna Duvall, Anna Eberhart. Lilly Kinney, Cali Lee, Ava McFarland, Meghan Shultz, Tate Spangenburg, Eden Steele, Ellie Thompson, Aydon Van Horn, Kylie Winland, Madison Winters.



Seventh grade: Evan Boulet, Carson Burkhart, Kole Carpenter, Payton Dudzik, Alexis Grear, Sabrina Hickenbottom, Addyson Keiger, Rylan Lucas, Addyson Moore, Sydney Pavell, Olivia Phillips, Caleb Powell, Kylee Powell, Caden Sellers, Fallyn Sellers, Ava Sobutka, Conner Starr, Marlee Strawn, Luke Taylor.



Sixth grade: Roselyne Anderson, Addison Carpenter, Ben Eberhart, AJ Empeno, Maleah Farrell, Lydia Fuchs, Easton Huntsman, Asilynn Jendrusik, Chloe Keiser, Gabbi Kondrach, Ella Nugent, Delani Okey, Kayci Phillips, Emma Welch, Charlie Wells, Eric Wilson.



Fifth grade: Blake Burkhart, Natalie Burkhart, Christien Hannahs, Emma Mazgaj, Brooklyn Miller, Bonita Passmore, Nixon Smith, Easton Stephen, Avery Sustik, Vince Taylor, Brayden Trigg, Colton VanHorn, Makayla Vitale, Eddy Wade, Ryland Wehr.



Honor Roll



Eighth grade: Allison Bell, Lauren Blon, Sam Carpenter, Taylor Crooks, Luke Detling, Asa Geilinger, Makel Guyer, Zoey Hickenbottom, Johnathan Huntsman, Hank Johnson, Sydni Kondrach, Aeriana McQueary, Kailey Nugent, Tiahnna Phillips, Ben Ralston, Chase Riley, Madelyn Schaffer, Jayln Skinner, Taison Starr, Reese Stephen, Jadyn Thornton, Jaxon Wiley, Raighlyn Yakubowski-Dameron.



Seventh grade: Aydan Andrews, Jozie Bostic, Braden Butler, Camden Carpenter, Casey Carpenter, Eliza Carpenter, Suzanne Carpenter, Luke Castello, Devin Crumbaker, Kennadi Dodd , Zoey Fritter, Kylee Gibbons, Kembria Hannahs, Ambrielle Hawkins, Tanner Hoff, Hayley Hoffer, Delana Jenkins, Abigail Johnson, Karter Kaplet, Kourtnie Keiser,Ayden King, Brayden Leach,Evan Lough, Marshall Meade, Alexis Moore, Shepherd Richey, Chaela Smolira, Brittany Stewart, Alexandria Swallie, Lilly Welch, Braedon Willis, Conner Wilson, Brody Wise.



Sixth grade: Jack Anderson, Payton Bell, Marie Blacker, Dylan Blon, Callie Brown, Isabella Bush, Bethany Byler, Mac Cacioppo, Graham Campbell, Jade Coleman, Logan Craker, Kaylee Darby, Addison DeGenova, Alexis Denham, Jada Ewing, Landon Harris, Evan Huff, Aubrey Johnson, Carson Johnson, Koby Jones, Aiva Leasure, Brylee Leasure, Kaylee Lewis, Lilah Lucas, Keegan Martin, Max Miller, Becklee Oliver, Sierra Roby, Nate Schnegg, Jaxon Smith,Zackary Smithberger, Ashlyn Spangenburg, Graham Spence, Peyton Steed, Jalyn Swallie, Tristan Thompson, Hayden Treadway, Drayden Warrick, Brooke Watson, Brayden Wells, Ryanna Wells, Ryker Willis, Lastat Winland.



Fifth grade: Ella Allen, Halle Baum,Ella Betts, Megan Bishop, Reece Bostic, Kaitlynn Brown, May Brownstein, Brylee Butler, Braxton Byers, Elma Byler, Aidan Caldwell, Colt Carpenter, Evan Carpenter, Sophie Carpenter, Amya Davies, Joel Detling, Lily Doherty, Ronnie Duvall, Gracie Eddy, Matthew Edwards, Londyn Gibson, Mallory Kiser, Peyton Kuhn, Kennedy Little, Peyton Loudin, Raegan Lucas, Luis Martinez-Almarez, Ireland McGee, Kaison McGilton, Kamryn Neiswonger, Kylie Nixon, Izzy Reed, Ameera Saunders, Antoni Schuerle, Timothy Simmons, Jaiden Smith, Parker Sobutka, Mason Starr, Aylah Strauss, Cayden VanHorn, Mia VanHorn, Brielle Warner, Kinlee Welch, Skylar Werts, Maddox Whaley, Taryn Whiteley.