The Ohio Capital Conference recently released its boys basketball honors for the 2019-20 season.

OCC-Buckeye

First Team

Henry Hinkle, Olentangy Liberty (Player of the Year)

Tasos Cook, Westerville Central

Jason Foster, Olentangy Orange

Charles Perkins, Westerville North

Peter Pedrozo, Westerville South

Tabari Howard, Westerville South

Jake Elmore, Olentangy

Coaches of the Year: Ed Calo, Westerville South; Greg Nossaman, Olentangy Liberty

Second Team

Andrew Wade, Olentangy Liberty

Jaiden Guice, Westerville South

Ryan Cutler, Olentangy Orange

Quincy Clark, Westerville Central

Chace Perkins, Westerville North

M.J. Davis, Westerville Central

Josiah Seymour, Olentangy

Special Mention

Drey Carter, Westerville South

Andre Irvin, Olentangy Orange

Ty Foster, Olentangy Liberty

Noah Lawrence, Westerville North

Honorable Mention

Cam Barcus, Olentangy Liberty

Stephon Saint-Cyr, Westerville South

Will LeMaire, Westerville Central

Camden Ledford, Westerville North

Jordan Bethel, Olentangy Orange

Austin Brown, Olentangy

OCC-Capital

First Team

Bobby Crenshaw, Newark (co-Player of the Year)

Drew Ballinger, Newark

Bilal Sow, Canal Winchester (co-Player of the Year)

Scotty Lomax, Groveport Madison

Justin Perry, New Albany

Jayden Lewis, New Albany

Kegan Hienton, Big Walnut

Coach of the Year: Jeff Quackenbush, Newark

Second Team

Jared Kreager, Big Walnut

Cole Metzler, Canal Winchester

Elijah Monroe, Groveport Madison

Keegan Schaub, New Albany

Udai Singh, New Albany

Kade Bafford, Newark

Jaden Woods, Newark

Special Mention

Kadin Robinson, Newark

Tre’Von Robinson, Canal Winchester

Jagger Barnett, Big Walnut

Elyjah Aekins, Groveport Madison

Honorable Mention

Avery Musick, Canal Winchester

Braedon Elwer, New Albany

Marlon Elliott Jr., Groveport Madison

Jackson Podraza, Big Walnut

Jaden Winbush, Newark

Mo Fofana, Franklin Heights

OCC-Cardinal

First Team

Matt Allocco, Hilliard Bradley (Player of the Year)

Jalen Sullinger, Thomas Worthington

Nate Griggs, Delaware Hayes

Paul Burris, Delaware Hayes

Ian Schupp, Worthington Kilbourne

Dan Lee, Dublin Jerome

Keaton Norris, Hilliard Bradley

Coach of the Year: Brett Norris, Hilliard Bradley

Second Team

Tyrese Hughey, Thomas Worthington

Jayden Prince, Dublin Scioto

A.J. Mirgon, Hilliard Bradley

Tayshaun Mayfield, Hilliard Bradley

Mitchell Tomasek, Worthington Kilbourne

Omari Effiong, Thomas Worthington

Jaydon Pearson, Dublin Scioto

Ryan Nutter, Dublin Jerome

Special Mention

Austin Corley, Olentangy Berlin

Benjamin Lombardo, Dublin Scioto

Chris Mayfield, Hilliard Bradley

Mekhi Evans, Hilliard Darby

Honorable Mention

Ayden Parsons, Worthington Kilbourne

Peyton Murphy, Hilliard Bradley

Jacob Foster, Hilliard Darby

Addison Harvey, Delaware Hayes

Isaac Settles, Thomas Worthington

Matt Butler, Dublin Jerome

Drew Bryant, Dublin Scioto

Grant Schrieber, Olentangy Berlin

OCC-Central

First Team

Keaton Turner, Dublin Coffman (Player of the Year)

Jack Christian, Marysville

Devon Miller, Central Crossing

Quinn Corna, Upper Arlington

Garrett Taylor, Marysville

Hash Hostetler, Dublin Coffman

Coach of the Year: Ryan Grose, Marysville

Second Team

Eric Panning, Westland

Max Buckley, Upper Arlington

Ryan Paris, Hilliard Davidson

Ajay Sheldon, Dublin Coffman

Joey Duke, Marysville

Logan Green, Central Crossing

Special Mention

Geoffrey Schoeny, Upper Arlington

Sohn McGee, Westland

Jonathan Weir, Hilliard Davidson

Honorable Mention

Tyler Ronevich, Central Crossing

Jesse Hains, Dublin Coffman

Paul Koppenhoefer, Hilliard Davidson

Gabe Schaeffer, Marysville

Hunter Corwin, Westland

Liam Keethler, Upper Arlington

OCC-Ohio

First Team

Sean Jones, Gahanna Lincoln (Player of the Year)

Hunter Shedenhelm, Pickerington North

Brock Waits, Grove City

Garner Wallace, Pickerington Central

Chris Scott, Pickerington North

Maceo Williams, Gahanna Lincoln

Coach of the Year: Tony Staib, Gahanna Lincoln

Second Team

Conner Maciag, Pickerington Central

Casey George, Pickerington North

Sean Moore, Reynoldsburg

Jarius Jones, Gahanna Lincoln

Tahleik Walker, Pickerington Central

Cooper Davis, Reynoldsburg

Special Mention

Cole Crager, Grove City

Nate Staib, Gahanna Lincoln

Tanner Roush, Lancaster

Jerry Saunders, Pickerington North

Honorable Mention

Alex Coffey, Grove City

Julian Heckman, Reynoldsburg

Elhadji Thiam, Pickerington Central

Jacob Davenport, Lancaster

Zane Leitwein, Gahanna Lincoln

Dior Conners, Pickerington North

