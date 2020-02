The Ohio Capital Conference recently released its girls basketball honors for the 2019-20 season.

OCC-Buckeye

First Team

Gabby Hutcherson, Westerville South (Player of the Year)

Kelly Levering, Olentangy Liberty

Anyssa Jones, Westerville South

Alyssa Wright, Westerville North

Trinity Ramos, Olentangy Liberty

Charia Smith, Westerville North

Coach of the Year: Jermaine Guice, Westerville South

Second Team

Aja Austin, Westerville South

Imari Martin, Westerville North

Mabinty Kebe, Westerville Central

Bridget Stafford, Olentangy

Caitlin Splain, Olentangy Liberty

Meg Spohn, Olentangy

Special Mention

London Davis, Olentangy Orange

Kayla Delmore, Olentangy Orange

Honorable Mention

Mira Randolph, Westerville South

Emylee Preston, Westerville North

Jordan Rich, Olentangy Liberty

Ellie Beck, Olentangy Orange

Ashley Kerscher, Westerville Central

Kennedie Doup, Olentangy

OCC-Capital

First Team

Emma Shumate, Newark (Player of the Year)

Gabriella Stare, Newark

Shalea Byrd, Canal Winchester

Avery Schone, Big Walnut

Amanda Rarick, Canal Winchester

Madelyn Vejsicky, Newark

Coach of the Year: J.R. Shumate, Newark

Second Team

Katie Kaucheck, New Albany

Lauren Wood, New Albany

Natalie Rarick, Canal Winchester

Payton Carter, Big Walnut

Abby Brown, Big Walnut

Casey Humphrey, Groveport Madison

Special Mention

Tamia Kendrick, Newark

Lisbeth Avila, Franklin Heights

Honorable Mention

Peyton Lunsford, Newark

Tracy Taylor, Groveport Madison

Alyssa Tarney, Big Walnut

Brooklyn Gammon, New Albany

Anaya Edwards, Canal Winchester

Saiana Snead, Franklin Heights

OCC-Cardinal

First Team

Chloe Callahan, Hilliard Bradley (Player of the Year)

Lauren Scott, Worthington Kilbourne

Lauren Erickson, Dublin Scioto

Jamie Cline, Dublin Jerome

Courtney Suchan, Oletangy Berlin

Alexis Amabile, Delaware Hayes

Chloe Jeffers, Delaware Hayes

Coaches of the Year: Steve De Dent, Hilliard Bradley; Stephanie Jones, Worthington Kilbourne

Second Team

Amya Harris, Worthington Kilbourne

Maddie Goodman, Olentangy Berlin

Amaris Lowery, Dublin Jerome

Emily Marschhausen, Hilliard Bradley

Alyssa Griner, Delaware Hayes

Karleigh Rothe, Dublin Scioto

Ashleigh Rothe, Dublin Scioto

Celeste Sloma, Worthington Kilbourne

Lauren Gerber, Thomas Worthington

Special Mention

Sofia Gentile, Hilliard Darby

Alie Intihar, Dublin Jerome

Madi Phillis, Hilliard Bradley

Julia Taylor, Worthington Kilbourne

Honorable Mention

Jackie Wolford, Worthington Kilourne

Tayen Brown, Hilliard Darby

Marlae Davis, Dublin Scioto

Karli Theis, Delaware Hayes

Deanara Mbouge, Olentangy Berlin

Kendall Sestili, Dublin Jerome

Kaniya Boyer, Thomas Worthington

Macy Chapman, Hilliard Bradley

OCC-Central

First Team

Imarianah Russell, Dublin Coffman (Player of the Year)

Juliana Burris, Dublin Coffman

Haley Cox, Central Crossing

Kierstyn Liming, Hilliard Davidson

Annie Hargraves, Upper Arlington

Tessa Grady, Dublin Coffman

Coaches of the Year: Joy Taylor, Hilliard Davidson; Adam Banks, Dublin Coffman

Second Team

Brianna O'Connor, Hilliard Davidson

Adrienne Wachtman, Upper Arlington

Haley Cook, Marysville

Tinley Graves, Marysville

Jenna Kopyar, Dublin Coffman

Sydney Petersen, Hilliard Davidson

Special Mention

Erisa Pippins, Upper Arlington

Sydney Lee, Marysville

Honorable Mention

Grace Royer, Hilliard Davidson

Kass Lee, Marysville

Hayden Kershaw, Westland

Tara Flynn, Dublin Coffman

Valerie Feller, Upper Arlington

Georgia Lakso, Central Crossing

OCC-Ohio

First Team

Edyn Battle, Gahanna Lincoln (Player of the Year)

Nicole Stevens, Pickerington Central

Mya Perry, Reynoldsburg

Kyria Walker, Reynoldsburg

Brittney Azbell, Lancaster

Jocelyn Tate, Pickerington Central

Morgan Darnell, Gahanna Lincoln

Coaches of the Year: Jonathan Hedgepeth, Pickerington Central; Ronald Bailey, Gahanna Lincoln

Second Team

Aarionna Redman, Pickerington Central

Makiya Miller, Reynoldsburg

Madison Grube, Grove City

Felesia Odengo, Pickerington Central

Gabby Anderson, Gahanna Lincoln

Halle Spangler, Lancaster

Bella Ward, Gahanna Lincoln

Special Mention

Ellie Pollock-Ballard, Grove City

Dru Ultican, Pickerington North

Honorable Mention

Kennadi Harris, Gahanna Lincoln

Malaysia Miller, Reynoldsburg

Riley Spangler, Lancaster

Alexia Jones, Grove City

Jada Moultair, Pickerington North

Madison Greene, Pickerington Central

