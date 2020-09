Football

Central Catholic League

WATTERSON 35, DESALES 34, 2OT

Watterson;;0;;7;;7;;6;;7;;8—35

DeSales;;10;;3;;0;;7;;7;;7—34

DES: Baughman 23 FG . DES: Johnson 84 pass from Hobgood (Baughman kick). WATT: Orcini punt return (Blank kick). DES: Baughman 33 FG . WATT: Boone 19 pass from Hoying (Blank kick). DES: Thompson 23 run (Baughman kick). WATT: Bettendorf 9 pass from Hoying (kick failed). WATT: Boone 4 pass from Hoying (Blank kick). DES: Hobgood 5 run (Baughman kick). DES: Hobgood 13 run (Baughman kick). WATT: Nickelson 2 run (Nickelson pass from Hoying).

HARTLEY 49, ST. CHARLES 10

Ohio Capital Conference

DUBLIN SCIOTO 41, FRANKLIN HEIGHTS 0

Franklin Heights;;0;;0;;0;;0—0

Dublin Scioto;;7;;0;;28;;6—41

DS: Andoh 76 pass from Jenkins (Salvator kick). DS: Andoh 70 pass from Jenkins (Salvator kick). DS: Worthen 15 run (Salvator kick). DS: Boze 38 pass from (Salvator kick). DS: Boze 45 pass from (Salvator kick). DS: Jeffy 32 pass from Arthur (kick failed).

BIG WALNUT 31, WORTHINGTON KILBOURNE 0

Worthington Kilbourne;;0;;0;;0;;0—0

Big Walnut;;7;;13;;8;;3—31

BW: Williams 3 run (Willoughby-Neal kick). BW: Williams 4 run (Willoughby-Neal kick). BW: Coulson 37 pass from Barnett (run failed). BW: Williams 8 run (Gladden pass from Barnett). BW: Willoughby-Neal 24 FG .

WESTERVILLE SOUTH 59, DELAWARE 20

Westerville South;;7;;17;;21;;14—59

Delaware ;;0;;7;;6;;7—20

WS: Bame 22 pass from Pedrozo (Bame kick). WS: Wills 82 pass from Pedrozo (Bame kick). WS: Bame 17 FG . WS: Saunders 6 pass from Pedrozo (Bame kick). DEL: Rhodes 19 pass from Dowell (McKeen kick). WS: Bame 12 pass from Pedrozo (Bame kick). DEL: Ward 28 interception return (kick failed). WS: Wills 28 pass from Pedrozo (Bame kick). WS: Armstrong 5 run (Bame kick). DEL: Gillman 8 run (McKeen kick). WS: Hanna 1 run (Bame kick). WS: Ahmad 7 run (Bame kick).

OLENTANGY 37, HILLIARD DARBY 6

Olentangy;;0;;12;;10;;15—37

Hilliard Darby;;0;;0;;0;;6—6

OLEN: Middleton 3 pass from Doup (run failed). OLEN: Middleton 7 pass from Doup (pass failed). OLEN: Gossett 97 kickoff return (Olcott kick). OLEN: Olcott 28 FG . OLEN: Gossett 73 pass from Doup (Kelly pass from Doup). OLEN: Hand 15 pass from Doup (Olcott kick). HD: Hakes 5 run (kick failed).

OLENTANGY BERLIN 38, DUBLIN JEROME 27

Olentangy Berlin;;3;;6;;7;;22—38

Dublin Jerome;;7;;14;;0;;6—27

OB: Rader FG . DJ: Everhart 1 run (Havenstein kick). OB: Rader 28 FG . DJ: Everhart 29 run (Havenstein kick). DJ: Everhart 47 run (Havenstein kick). OB: Rader 28 FG . OB: Loeffler 12 pass from Moeller (Rader kick). OB: Loeffler pass from Moeller (Rader pass from Moeller). OB: Tiberio 22 run (Rader kick). DJ: Everhart 60 run (kick failed). OB: Lee 7 pass from Moeller (Rader kick).

OLENTANGY LIBERTY 38, HILLIARD BRADLEY 17

Hilliard Bradley;;0;;10;;7;;0—17

Olentangy Liberty;;14;;10;;0;;14—38

OLIB: Magistrale 4 pass from Fields (Rosselli kick). OLIB: Brecht 4 pass from Fields (Rosselli kick). OLIB: Kenley 1 run (Rosselli kick). HB: Walter 31 FG . HB: Pugh 7 pass from Mirgon (Walter kick). OLIB: Rosselli 25 FG . HB: Richardson 8 pass from Mirgon (Walter kick). OLIB: Rosselli 11 run (Rosselli kick). OLIB: Fields 13 run (Rosselli kick).

OLENTANGY ORANGE 31, UPPER ARLINGTON 14

Upper Arlington;;0;;7;;7;;0—14

Olentangy Orange;;10;;7;;7;;7—31

OO: Laisure 3 run (Behre kick). OO: Behre 29 FG . UA: Gresock 2 run (Yoakam kick). OO: Franklin 4 pass from Laisure (Behre kick). OO: Laisure 2 run (Behre kick). UA: Cannon 39 pass from Hayek (Yoakam kick). OO: Konczak 25 pass from Laisure (Behre kick).

DUBLIN COFFMAN 49, HILLIARD DAVIDSON 0

Hilliard Davidson;;0;;0;;0;;0—0

Dublin Coffman;;14;;21;;14;;0—49

DC: Threats 1 run (Magyar kick). DC: Threats 11 run (Magyar kick). DC: Threats 10 pass from Maggs (Magyar kick). DC: Phipps 6 run (Magyar kick). DC: Hicks 10 pass from Mathews (Magyar kick). DC: Diehl 3 run (Magyar kick). DC: Carroll 9 run (Mercer kick).

NEW ALBANY 49, WESTLAND 0

Westland;;0;;0;;0;;0—0

New Albany;;14;;21;;7;;7—49

NA: Tibbitts 16 run (Hoff kick). NA: Kidwell 6 run (Smith kick). NA: Fudge 1 run (Hoff kick). NA: Kidwell 21 pass from Tibbitts (Hoff kick). NA: Clouse 23 pass from Tibbitts (Hoff kick). NA: Fudge 4 run (Hoff kick). NA: VanMeter 7 run (Hoff kick).

PICKERINGTON NORTH 47, GROVE CITY 24

Pickerington North;;6;;27;;7;;7—47

Grove City;;0;;10;;0;;14—24

PN: Gilbert 6 run (kick failed). GC: Lantzey 28 FG . PN: Lawrence 4 run (Pope kick). PN: Scott 21 run (pass failed). PN: Green 18 run (pass failed). GC: Mills 5 run (Lantzey kick). PN: Lawrence 4 run (Dickerson pass from Gilbert). PN: Gilbert 11 run (Pope kick). GC: Hamilton 63 pass from Tschirhart (Lantzey kick). GC: Mills 29 run (Lantzey kick). PN: Lawrence 64 run (Pope kick).

CENTRAL CROSSING 32, NEWARK 7

Central Crossing;;8;;14;;7;;3—32

Newark;;7;;0;;0;;0—7

NEW: Wheeler 97 kickoff return (Kashner kick). CC: Boyd 5 run (Glaze run). CC: Glaze 8 run (Terrell kick). CC: Needham 36 pass from Risinger (Terrell kick). CC: Boyd 2 run (Terrell kick). CC: Terrell 36 FG .

PICKERINGTON CENTRAL 43, GROVEPORT 3

Pickerington Central;;0;;15;;14;;14—43

Groveport;;3;;0;;0;;0—3

GP: Asamoah 30 FG . PC: Mosley 4 run (Middendorf run). PC: Styles Jr. 50 pass from Wallace (Vollmer kick). PC: Mosley 5 run (Vollmer kick). PC: Mosley 1 run (Vollmer kick). PC: Mosley 1 run (Vollmer kick). PC: Bryan 1 run (Vollmer kick).

LANCASTER 41, REYNOLDSBURG 40

Reynoldsburg;;7;;13;;14;;6—40

Lancaster;;14;;12;;15;;0—41

LANC: Johnson 2 run (Pallinni kick). REY: Crawford-Smith 8 pass from Jennings (Miars kick). LANC: Sherrick 83 pass from Johnson (Pallinni kick). LANC: Robinson 43 pass from Johnson (kick failed). LANC: Roby 47 pass from Johnson (kick failed). REY: Torrence 11 pass from Jennings (Miars kick). REY: Crawford-Smith 10 run (kick failed). LANC: Sherrick 17 run (Johnson run). REY: Torrence 30 pass from Jennings (Miars kick). LANC: Robinson 14 run (Pallinni kick). REY: Crawford-Smith 2 run (Miars kick). REY: Torrence 18 pass from Jennings (pass failed).

WESTERVILLE CENTRAL 43, GAHANNA 0

MARYSVILLE 31, THOMAS WORTHINGTON 0

WESTERVILLE NORTH 21, CANAL WINCHESTER 7

Mid-State League

HARVEST PREP 18, READY 15

Ready;;0;;8;;0;;7—15

Harvest Prep;;0;;12;;6;;0—18

REA: Parham 3 run (Fitzsimmons run). HP: Goins 78 pass from Rogers (pass failed). HP: Carroll 58 run (run failed). HP: Goins 15 pass from Rogers (pass failed). REA: Parham 6 run (O’Connell kick).

LOGAN ELM 34, FAIRFIELD UNION 14

Fairfield Union;;7;;0;;7;;0—14

Logan Elm;;6;;0;;22;;6—34

LE: Chalfin 75 kickoff return. FU: Hyme 2 run. LE: Robinson 2 run. LE: Sailor 14 pass from Robinson. LE: Robinson 15 run. FU: Pritchard 43 run. LE: Westenbarger 6 pass from Robinson.

HAMILTON TOWNSHIP 21, TEAYS VALLEY 12

Teays Valley;;0;;0;;12;;0—12

Hamilton Township;;0;;14;;7;;0—21

HT: Holt 60 pass from McGuire (Pickens kick). HT: Denny 5 pass from McGuire (Pickens kick). TV: Young 8 run (kick failed). HT: Holt 7 pass from McGuire (Pickens kick). TV: Booth 24 pass from Love (run failed).

BERNE UNION 41, MILLER 18

Berne Union;;7;;6;;28;;0—41

Miller;;0;;0;;6;;12—18

BU: Prince 12 run (Friesner kick). BU: Amnah 30 punt return (kick failed). Miller: Russell 35 pass from Cox. BU: Friesner 68 pass from Nemeth (Friesner kick). BU: Prince 42 run (Friesner kick). BU: Hurst 22 pass from Nemeth (Hurst kick). BU: Prince 35 run (Hurst kick). Miller: Russell 15 pass from Cox. Miller: McCoy 75 pass from Cox.

BUCKEYE VALLEY 14, WHITEHALL 13

LIBERTY UNION 77, GRANDVIEW 6

AMANDA-CLEARCREEK 38, CIRCLEVILLE 18

GROVE CITY CHRISTIAN 40, ROSECRANS 0

KMAC

EAST KNOX 33, CARDINGTON 18

East Knox;;7;;13;;6;;7—33

Cardington;;6;;6;;0;;6—18

EK: Melick 3 run (Melick kick). CARD: Plowman 33 pass from Hickman (pass failed). CARD: McConnell 20 pass from Hickman (pass failed). EK: Lester 3 run (kick failed). EK: Kannady 5 pass from Lester (Melick kick). EK: Lester 12 run (kick failed). CARD: Plowman 65 pass from Hickman (pass failed). EK: Lester 10 run (Melick kick).

CENTERBURG 34, HIGHLAND 26

Centerburg;;7;;6;;7;;14—34

Highland;;14;;6;;6;;0—26

HIGH: Johnson 16 run (pass failed). CENT: Marshall 1 run (Vargo kick). HIGH: Nauman 17 run (Johnson run). HIGH: Remmert 91 pass from Johnson (Johnson run). CENT: Johnson 18 pass from Gregory (kick failed). CENT: Marshall 16 run (Vargo kick). HIGH: Johnson 2 run (run failed). CENT: Johnson 11 run (Vargo kick). CENT: Johnson 27 interception return (Vargo kick).

DANVILLE 14, NORTHMOR 12

Danville;;0;;7;;7;;0—14

Northmor;;0;;6;;0;;6—12

DAN: Parker 2 run (Snively kick). NOR: Christo 18 run (run failed). DAN: Lyons 1 run (Snively kick). NOR: Lower 2 run (pass failed).

FREDERICKTOWN 28, MOUNT GILEAD 22

Licking County League

LICKING VALLEY 28, LICKING HEIGHTS 14

Licking Valley;;7;;7;;0;;14—28

Licking Heights;;0;;7;;7;;0—14

LV: Parmer 6 run (Pennington kick). LV: Dodson fumble return (Pennington kick). LH: Caldwell 8 run (Kingery kick). LH: Ford 2 run (Kingery kick). LV: Dodson 13 run (Pennington kick). LV: Dodson 2 run (Pennington kick).

LAKEWOOD 49, UTICA 12

GRANVILLE 28, WATKINS MEMORIAL 9

HEATH 28, JOHNSTOWN 21

Area nonleague

WORTHINGTON CHRISTIAN 40, DAYTON CHRISTIAN 14

Worthington Christian;;16;;3;;14;;7—40

Dayton Christian;;0;;7;;0;;7—14

Worthington Christian: Reynolds 53 pass from Raikes (Woodfin kick). Worthington Christian: Woodfin 25 FG . Worthington Christian: Reynolds interception return (run failed). Dayton Christian: Swift 78 run (Alexander kick). Worthington Christian: Woodfin 34 FG . Worthington Christian: White 25 run (Woodfin kick). Worthington Christian: Eisel 25 run (Woodfin kick). Dayton Christian: Swift 1 run (Alexander kick). Worthington Christian: Lassiter 6 run (St.John kick).

JONATHAN ALDER 31, TECUMSEH 10

Tecumseh;;0;;0;;7;;3—10

Jonathan Alder;;7;;14;;10;;0—31

JA: Heisler 2 run (Moore kick). JA: Heisler 30 run (Moore kick). JA: Izzard 23 pass from Keith (Moore kick). JA: Moore 30 FG . JA: Heisler 6 run (Moore kick). Tecumseh: Berner 80 kickoff return (Shafer kick). Tecumseh: Shafer 33 FG .

WEST JEFFERSON 44, WEST LIBERTY-SALEM 20

West Liberty-Salem;;7;;0;;7;;6—20

West Jefferson;;0;;17;;20;;7—44

West Liberty-Salem: Burden 92 kickoff return (Griffith kick). WJ: Cordetti 31 FG . WJ: Salyer 1 run (Cordetti kick). WJ: Book 44 pass from Buescher (Cordetti kick). WJ: Book 29 pass from Buescher (Cordetti kick). West Liberty-Salem: McGill 9 pass from Griffith (Griffith kick). WJ: Salyer 1 run (kick failed). WJ: Oberle 51 pass from Buescher (Cordetti kick). West Liberty-Salem: Griffith 1 run (kick failed). WJ: Oberle 51 pass from Buescher (Cordetti kick).

NORTH UNION 22, NORTHWESTERN 7

Northwestern;;0;;0;;7;;0—0

North Union;;14;;8;;0;;0—0

NU: Moran 3 run (Weigand kick). NU: Feasel 2 run (Weigand kick). NU: Radcliff 12 run . Northwestern: 70 pass from Mansfield (MacGillivray kick).

WOOSTER 33, MOUNT VERNON 23

Wooster;;13;;7;;10;;3—33

Mount Vernon;;6;;7;;0;;10—23

Wooster: Nolan 25 pass from Roach (Rader kick). MV: Moyer 16 pass from Long (kick failed). Wooster: Roach 57 run (kick failed). MV: Keen 2 run (Dean kick). Wooster: Brown 38 pass from Roach (Rader kick). Wooster: Rader 44 FG . Wooster: Harpster 5 run (Rader kick). MV: Keen 1 run (Laslo pass from Hubbard). MV: . safety. Wooster: Rader 34 FG .

BLOOM-CARROLL 14, LOGAN 0

ELGIN 44, RIDGEMONT 28

WAYNESFIELD-GOSHEN 20, RIDGEDALE 16

LONDON 34, SHAWNEE 7

MARION HARDING 14, MANSFIELD MADISON 7

RIVER VALLEY 28, PLEASANT 14

AFRICENTRIC 20, MIFFLIN 8

EASTMOOR ACADEMY 49, NORTHLAND 0

FAIRBANKS 35, TRIAD 21

WESTFALL 36, HUNTINGTON 0

Volleyball

Briggs def. Centennial 21-25, 25-12, 18-25, 25-7, 15-9

Genoa Christian def. Patriot Academy 25-12, 25-10, 19-25, 25-12