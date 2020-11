Boys Soccer: OCC releases all-league teams

ThisWeek group

The OCC recently released its boys soccer honors for the 2020 season.

OCC-Buckeye

First Team

Koen Droese, Pickerington Central (Player of the Year)

Michael Philibaum, Pickerington Central

Daniel Asiameh, Pickerington Central

Veron Fongeh, Reynoldsburg

Brady Frydl, Reynoldsburg

Tyler Terrell, Central Crossing

Isaiah Prophet, Central Crossing

Aevian Ricketts, Newark

Izaak Oliver, Newark

David Pascua, Groveport Madison

Trystan Goodyear, Lancaster

Coach of the Year: Brett Neiderman, Pickerington Central

Second Team

Jack Henry, Pickerington Central

Elhadji Mbow, Pickerington Central

Nathan Bauer, Pickerington Central

Montgomery Rollins, Reynoldsburg

Noah Paas, Reynoldsburg

Amir Abukar, Reynoldsburg

Oscar Herrera, Central Crossing

Alex Hernandez, Central Crossing

Garrett Kashner, Newark

Evan Lyle, Newark

Jess Asamoah, Groveport Madison

Dylan Igo, Lancaster

Special Mention

Ethan Simmons, Pickerington Central

Devin Vongsavath, Reynoldsburg

Bladimir Castillo, Central Crossing

Noah Dagois, Newark

L.J. Minah, Groveport Madison

Jaxon Bunting, Lancaster

Honorable Mention

Lazaro Fuentes, Pickerington Central

Nassir Disuki, Reynoldsburg

James Johnson, Central Crossing

Noah Marvin, Newark

Chandler Jones, Groveport Madison

Rylie Carithers, Lancaster

OCC-Capital

First Team

Jayden Lunsford, Dublin Scioto (co-Player of the Year)

Shea Adesso, Dublin Scioto

Vince Kawana, Dublin Scioto

Brandon Kim, Worthington Kilbourne

Chris Guerra, Worthington Kilbourne (co-Player of the Year)

Henry Hutchinson, Westerville South

Nick Lovell, Westerville South

Jack Wood, Big Walnut

Cody Lumby, Big Walnut

Jordan Bossman, Westerville North

Logan Dowling, Westerville North

Jack Jenkins, Canal Winchester

Yusuf Dabo, Franklin Heights

Dylan Ashworth, Delaware Hayes

Coach of the Year: Wynleux Henderson, Westerville South

Second Team

Braden Cunningham, Dublin Scioto

Andrew Berkebile, Dublin Scioto

Jesus Arellano, Dublin Scioto

Gabe Porter, Worthington Kilbourne

Tyler Katz, Worthington Kilbourne

Logan Moghannam, Worthington Kilbourne

Nkhondo Lungu, Westerville South

Donovan Urquilla, Westerville South

Micah Tillar, Big Walnut

Max Scholl, Westerville North

Will Root, Canal Winchester

Kalid Hussein, Franklin Heights

Kia Mays, Delaware Hayes

Special Mention

Max Edling, Dublin Scioto

Justin Kim, Worthington Kilbourne

Isaac Smith, Westerville South

Andrew Borcila, Big Walnut

Nick Tener, Westerville North

Kylan Lewis, Canal Winchester

Miguel Castillo, Franklin Heights

Abdul Kawa, Delaware Hayes

Honorable Mention

Durvon Watts, Dublin Scioto

Sam Norton, Worthington Kilbourne

Thomas Stathulis, Westerville South

Darwin Marcia, Big Walnut

Cameron Coughlin, Westerville North

Blessing Johnson, Canal Winchester

Nathan Wright, Franklin Heights

Brian Wallace, Delaware Hayes

OCC-Cardinal

First Team

Ethan Smythe, Dublin Jerome

Devin Howard, Dublin Jerome

Crossen Schoch, Dublin Jerome

Cameron McIntosh, Thomas Worthington

R.J. Stoller, Thomas Worthington

Wassim Metatla, Hilliard Darby

Gio Roberts, Hilliard Darby

Kyle Rinehart, Olentangy Berlin (Player of the Year)

Landon Kuhn, Olentangy Berlin

Bennett Pinkerton, Olentangy

Nick McIntosh, Marysville

Coach of the Year: Nate Maust, Dublin Jerome

Second Team

Nitin Sanga, Dublin Jerome

Andrew Butcher, Dublin Jerome

Simon Cole, Dublin Jerome

Omar Mares, Thomas Worthington

Miles Demko, Thomas Worthington

Divine Ubani, Thomas Worthington

Jack Thomas, Hilliard Darby

Brian Watkins, Hilliard Darby

Ryan Miller, Olentangy Berlin

Kaden Foreman, Olentangy Berlin

Colin McComb, Olentangy

Grant Kaifas, Marysville

Special Mention

Nick Campagni, Dublin Jerome

Landon LaPrad, Thomas Worthington

Hadj Bah, Hilliard Darby

Mason Morris, Olentangy Berlin

John Kibat, Olentangy

J.J. Riggsby, Marysville

Honorable Mention

Jacob Honner, Dublin Jerome

Graham Werbovetz, Thomas Worthington

Rahul Ayanampudi, Hilliard Darby

Sam Reitz, Olentangy Berlin

Nick Manivilovski, Olentangy

Jackson Hayes, Marysville

OCC-Central

First Team

Parker Cameron, Olentangy Liberty

Riley Carrier, Olentangy Liberty

Grant Montgomery, Olentangy Liberty

Braden Shoaf, Dublin Coffman

Ryan Sommerfeld, Dublin Coffman

Nate Erre, Upper Arlington (Player of the Year)

Sergio Ly, Upper Arlington

Rishil Patel, Hilliard Bradley

Dominic Williams, Hilliard Bradley

Alex James, Olentangy Orange

Charlie DeBolt, Olentangy Orange

Lorenzo Nieves, Hilliard Davidson

Coach of the Year: Ricky Konkolewski, Olentangy Liberty

Second Team

Jack Beirne, Olentangy Liberty

Jacob Maisonnueve, Olentangy Liberty

Jack Cruise, Olentangy Liberty

Andre Roberts, Dublin Coffman

Lucas Sarver, Dublin Coffman

Trent McConnaughey, Dublin Coffman

Perry Stevenson, Upper Arlington

Evan D’Herete, Upper Arlington

Tony Baxendall, Hilliard Bradley

Aaron Kim, Olentangy Orange

Lucas Baker, Hilliard Davidson

Special Mention

A.J. Varchetti, Olentangy Liberty

Roshan Singri, Dublin Coffman

Alex Woods, Upper Arlington

Elijah Hess, Hilliard Bradley

Nate Hoang, Olentangy Orange

Bilal Katabay, Hilliard Davidson

Honorable Mention

Ryan Bonanno, Olentangy Liberty

Niko Kapustin, Dublin Coffman

Miles Bonham, Upper Arlington

Christian Harris, Hilliard Bradley

Jahred Ashmeade, Olentangy Orange

Will Baker, Hilliard Davidson

OCC-Ohio

First Team

Kameron Kist, New Albany (Player of the Year)

Derrik Harris, New Albany

Jakob Bering, New Albany

Uche Odemena, Pickerington North

Cam Stanzione, Pickerington North

Enrique Monzalvo, Westerville Central

Sam Rojanasakdakul, Westerville Central

Nick Isaac, Grove City

Cooper Solomon, Gahanna Lincoln

Ulises Martinez, Westland

Coach of the Year: Johnny Ulry, New Albany

Second Team

Henri Heyes, New Albany

Will Fischer, New Albany

Ryan Blackburn, New Albany

Nico Briones, Pickerington North

Ty Bowden, Pickerington North

Donovan Williams, Pickerington North

Abdi Mohamud, Westerville Central

Aden Nowell, Westerville Central

Luke Taylor, Grove City

Brenton Molli, Gahanna Lincoln

Khalil Suleiman, Westland

Special Mention

Ashton Billow, New Albany

Tyler Reitano, Pickerington North

Rollie Crawford, Westerville Central

Brayden Harvey, Gahanna Lincoln

Jeremy Canchola, Westland

Honorable Mention

Gavin Mariello, New Albany

Jacob Henry, Pickerington North

Kyle Stewart, Westerville Central

Elijah Williamson, Grove City

Kelvin Mkwawa, Gahanna Lincoln

Omar Campa, Westland

