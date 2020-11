Girls Soccer: OCC releases all-league teams

ThisWeek group

The OCC recently released its girls soccer honors for the 2020 season.

Editor’s note: This list was obtained by ThisWeekSPORTS.com and may include inaccuracies. Please email corrections to sports@thisweeknews.com.

OCC-Buckeye

First Team

Tatum McElwain, Pickerington Central (Player of the Year)

Kassidy Stanley, Pickerington Central

Ramiya Roy, Pickerington Central

Bethany Meeks, Newark

Flair Sands, Newark

Carmen Morris, Lancaster

Madelyn Green, Lancaster

Ryanne Buck, Reynoldsburg

Georgia Lakso, Central Crossing

Lyla Khanthachack, Groveport Madison

Coach of the Year: Maria Manzo, Pickerington Central

Second Team

Brooklyn Miller, Pickerington Central

Salma Suhaiba, Pickerington Central

Emma Morton, Pickerington Central

Caitlyn Swango, Newark

Ali Farnsworth, Newark

Maddy Arias, Newark

Josselyn Jewell, Lancaster

Hannah George, Lancaster

Olivia Dulay, Reynoldsburg

Baylie Phillips, Reynoldsburg

Christa Phillips, Central Crossing

Abenaa Rozyla, Groveport Madison

Special Mention

Kyah Ewing, Pickerington Central

Emily Dietz, Newark

Kara Weaver, Lancaster

Abby Starkey, Reynoldsburg

Rachel Jaynes, Central Crossing

Shelby Dematteo, Groveport Madison

Honorable Mention

Kennedy Coles, Pickerington Central

Pippy Brown, Newark

Hailey Culbertson, Lancaster

Carly Jones, Reynoldsburg

Mariana Lopez-Herrera, Central Crossing

Ester Lininger, Groveport Madison

OCC-Capital

First Team

Hannah Halstead, Delaware Hayes

Ava Bruns, Delaware Hayes

K.J. Hudson, Delaware Hayes

Makayla Parry, Westerville North (Player of the Year)

Chloe Robertson, Westerville North

Abby English, Worthington Kilbourne

Celeste Sloma, Worthington Kilbourne

Rachel Fullerton, Dublin Scioto

Tiffany Trinh, Dublin Scioto

Avery Maxeiner, Big Walnut

Payton McKinlay, Canal Winchester

Ellise Riggs, Westerville South

Jisel Arguenta, Franklin Heights

Coach of the Year: Bradd Smiley, Delaware Hayes

Second Team

Sara Dudley, Delaware Hayes

Aubrey Griner, Delaware Hayes

McKenzie Hayes, Delaware Hayes

Alison Rothmann, Westerville North

Lilia Monzalvo, Westerville North

Patricia Moore, Westerville North

Ella Bally, Worthington Kilbourne

Molly Humphrey, Worthington Kilbourne

Mara McGlone, Worthington Kilbourne

Kiarah Richardson, Dublin Scioto

Samantha Norrod, Dublin Scioto

Emma Barnett, Big Walnut

Elle Howard, Canal Winchester

Allie Kotik, Westerville South

Eva Marcum, Franklin Heights

Special Mention

Alyssa Griner, Delaware Hayes

Sophie Bordron, Westerville North

Aubrey Bally, Worthington Kilbourne

Kylie Nettles, Dublin Scioto

Ella Froehlich, Big Walnut

Kate Ratliff, Canal Winchester

Brooke Halloway, Westerville South

Jasmine Jiminez-Lopez, Franklin Heights

Honorable Mention

Maddy Green, Delaware Hayes

Allie Bolen, Westerville North

Abby Halm, Worthington Kilbourne

Abigail Topetzes, Dublin Scioto

Carly Hershberger, Big Walnut

Holly Counts, Canal Winchester

Abby Colvin, Westerville South

Samantha Ramirez-Rodriguez, Franklin Heights

OCC-Cardinal

First Team

Kylee Beinecke, Olentangy (Player of the Year)

Carly Ross, Olentangy

Rachel Austin, Olentangy

Kindall Duke, Marysville

Kass Lee, Marysville

Ashley Kerekes, Olentangy Berlin

Cameryn Susey, Olentangy Berlin

Sophia Penegot, Dublin Jerome

Nicole Ogden, Dublin Jerome

Claire Sever, Thomas Worthington

Sydney Thomas, Hilliard Darby

Coach of the Year: Earl Devanny, Olentangy

Second Team

Audrey Oliver, Olentangy

Katie Scott, Olentangy

Ashley Green, Olentangy

Maddie Gognat, Marysville

Brielle Young, Marysville

Leah Brown, Marysville

Roisin Kennedy, Olentangy Berlin

Ali de Gracia, Olentangy Berlin

Lindsey Whitmore, Olentangy Berlin

Ella Fuller, Dublin Jerome

Eleanor DeMartini, Thomas Worthington

Mackenzie Hessick, Hilliard Darby

Special Mention

Olivia Johnston, Olentangy

Lucy Weller, Marysville

Reese Hinkle, Olentangy Berlin

Maya Fuller, Dublin Jerome

Tatum Snyder, Thomas Worthington

Casey Rigel, Hilliard Darby

Honorable Mention

Sydney Burrs, Olentangy

Savannah Ward, Marysville

Jessica Burchinal, Olentangy Berlin

Ellie Browning, Dublin Jerome

Grace Florence, Thomas Worthington

Gabby Simpson, Hilliard Darby

OCC-Central

First Team

Amanda Poorbaugh, Olentangy Orange (Player of the Year)

Abby Faulkner, Olentangy Orange

Maia Kaufman, Olentangy Orange

Norah Roush, Dublin Coffman

Addie Vacari, Dublin Coffman

Jaimason Brooker, Olentangy Liberty

Sami Sincek, Olentangy Liberty

Ceci Dapino, Upper Arlington

Sydney Thompson, Hilliard Davidson

Avery Jantonio, Hilliard Bradley

Coach of the Year: Tim Lawrence, Olentangy Orange

Second Team

Secora Johnson, Olentangy Orange

Kaitlyn Colvert, Olentangy Orange

Liz Woo, Olentangy Orange

Amanda Bailey, Dublin Coffman

Mackenzie Duff, Dublin Coffman

Catherine Zugaro, Dublin Coffman

Quinn Casey, Olentangy Liberty

Nora Gilger, Olentangy Liberty

Abby Reisz, Upper Arlington

Elizabeth Wile, Hilliard Davidson

Clara Richardson, Hilliard Bradley

Special Mention

Hannah Heald, Olentangy Orange

Julia Flynn, Dublin Coffman

Rachel Davidson, Olentangy Liberty

Bailey Farrell, Upper Arlington

Megan Harper, Hilliard Davidson

Marena Kraft, Hilliard Bradley

Honorable Mention

Morgan Scott, Olentangy Orange

Kacey Collier, Dublin Coffman

Lexi Gross, Olentangy Liberty

Sophie Esquinas, Upper Arlington

Grace Royer, Hilliard Davidson

Genna Jantonio, Hilliard Bradley

OCC-Ohio

First Team

Brooklyn Harris, New Albany (Player of the Year)

Kelis Brown, New Albany

Morgan Wiest, New Albany

Tori Haggit, Pickerington North

Jackie Norris, Pickerington North

Kendall Jameson, Grove City

Ava Schiff, Grove City

Alexei Whittaker, Gahanna Lincoln

Thalia Johnson, Westerville Central

Margaret Owsiany, Westland

Coach of the Year: Jared Dombrowski, New Albany

Second Team

Faith Grisdale, New Albany

Madison Cofer, New Albany

Carolyne Young, New Albany

Kara Thomas, Pickerington North

Morgan Dragich, Pickerington North

Kate Mizer, Pickerington North

Sophia Tristano, Grove City

Kayla Jones, Grove City

Natalie Stewart, Gahanna Lincoln

Rylee Mensel, Westerville Central

Cynthia Stevens, Westland

Special Mention

Jordan Conley, New Albany

Adriana Marcum, Pickerington North

Madison Evans, Grove City

Ryanne Michel, Gahanna Lincoln

Natalee Koening, Westerville Central

Ingrid Jiminez, Westland

Honorable Mention

Addison Scharver, New Albany

Drew Ultican, Pickerington North

Ava Hurd, Grove City

Hannah Cumbow, Gahanna Lincoln

Ella Fortin, Westerville Central

Bella Garner, Westland

sports@thisweeknews.com

@ThisWeekSports