Capital Hockey Conference announces all-league teams

The Capital Hockey Conference recently released its honors for the 2020-21 season.

Editor’s note: This list was obtained by ThisWeekSPORTS.com and may include inaccuracies. Please email corrections to sports@thisweeknews.com.

All-CHC First Team

G-Garrett Alderman, Upper Arlington

D-Tristan Fahs, St. Charles

D-Ethan Muth, Olentangy Orange

F-Clayton Headlee, Olentangy Orange

F-Max Robins, Upper Arlington

F-Gage Schlotterbeck, Olentangy Liberty

All-CHC Second Team

G-Josh Chmielewski, Olentangy Berlin

D-Gavin Schiefferle, Dublin Coffman

D-Erich Schoettmer, St. Charles

F-Carson Jankowski, Olentangy Berlin

F-Austin Knupp, Olentangy Orange

F-Diego Pitones, St. Charles

All-CHC-Red Division

G-Garrett Alderman, Upper Arlington

D-Sam Cannon, Upper Arlington

D-Tristan Fahs, St. Charles

D-Ethan Muth, Olentangy Orange

D-Erich Schoettmer, St. Charles

F-Clayton Headlee, Olentangy Orange

F-Austin Knupp, Olentangy Orange

F-Max Robins, Upper Arlington

F-Gage Schlotterbeck, Olentangy Liberty

All-CHC-White Division

G-Josh Chmielewski, Olentangy Berlin

G-Jack Frambes, Cincinnati Moeller

D-Griffin Gaspar, Cincinnati Moeller

D-Alex Piero, Thomas Worthington

D-Gavin Schiefferle, Dublin Coffman

F-Carson Jankowski, Olentangy Berlin

F-Evan Kendall, Thomas Worthington

F-Clay Mathews, Cincinnati Moeller

F-Nick Piccioni, Olentangy Berlin

F-R.J. Stoller, Thomas Worthington

All-CHC-Blue Division

G-Deke Travers, Gahanna Lincoln

D-Thomas Giles, Gahanna Lincoln

D-Will Gundel, Worthington Kilbourne

D-Adam Pavliga, Watterson

D-D.J. Colombo, Watterson

F-Campbell Gwin, Columbus Academy

F-Brandon Trout, Watterson

Honorable Mention

Rhett Bendure, Cincinnati Moeller

Max Crane, Columbus Academy

Connor Harris, Columbus Academy

Cam Willis, Dublin Coffman

Nick Gould, Dublin Scioto

Max Dupler, New Albany

Tyler Ebare, Olentangy Berlin

Grant Hendrickson, Olentangy Orange

Payton Muth, Olentangy Orange

Chris Scherer, Springboro

Diego Pitones, St. Charles

A.J. Cagnina, DeSales

Trevor Tiemeyer, Cincinnati St. Xavier

Elliott Hartwick, Thomas Worthington

Chance Young, Thomas Worthington

Whitty Tevonian, Upper Arlington

Kieran Cummings, Worthington Kilbourne

